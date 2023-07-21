Президент России поручил следить за планами Польши в отношении Украины

Лидеры Польши, по словам Путина, мечтают не только об украинских территориях, но и о белорусских землях. Так как это часть Союзного государства, то Россия будет готова нанести ответные меры. «Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – подчеркнул президент.