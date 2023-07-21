Президент России поручил следить за планами Польши в отношении Украины
Президент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Об этом глава государства заявил во время совещания с постоянным членами Совета безопасности.
«Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», – сказал президент.
Во время совещания Нарышкин сообщил, что у руководства Польши усиливается настрой на введение контроля над западными территориями Украины. По его словам, это могут оформить как «исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник». Нарышкин заявил, что за такими «опасными планами» Варшавы надо внимательно следить.
Путин отметил, что создается регулярное воинское соединение, которое затем могут использовать для «последующей оккупации территорий» запада Украины. «Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – отметил российский лидер. Путин подчеркнул, что западные территории нынешней Польши – «это подарок Сталина полякам».
Лидеры Польши, по словам Путина, мечтают не только об украинских территориях, но и о белорусских землях. Так как это часть Союзного государства, то Россия будет готова нанести ответные меры. «Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – подчеркнул президент.
Ранее стало известно, что министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение перебросить воинские формирования на восток страны в связи с совместными учениями Белоруссии и ЧВК «Вагнер», о которых Минск объявил 20 июля.