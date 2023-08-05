Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Новоселовское в ЛНР
Российские силы взяли под контроль поселок Новоселовское, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики», – говорится в сообщении.
Кроме того, российские штурмовые отряды смогли улучшить положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
На Донецком направлении российские войска отразили десять атак ВСУ в районах Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР, а на Краснолиманском направлении – три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Минобороны также отчиталось об уничтожении в районе населенного пункта Торское в ДНР склада боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ. На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям противника.
4 августа Минобороны сообщило, что с начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих и свыше 4900 единиц различного вооружения. В частности, российская армия уничтожила 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую Bradley.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти субъекты вошли в состав России.