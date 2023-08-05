Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Новоселовское в ЛНР

На Донецком направлении российские войска отразили десять атак ВСУ в районах Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР, а на Краснолиманском направлении – три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Минобороны также отчиталось об уничтожении в районе населенного пункта Торское в ДНР склада боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ. На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям противника.