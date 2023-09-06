СМИ: Вашингтон заранее проинформировал Москву о визите Блинкена на Украину
США заранее сообщили Москве о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«О киевском вояже Блинкена Вашингтон проинформировал Москву заранее», – заявил собеседник агентства.
Ранее в Белом доме заявили, что «не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины».
Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября. В ходе выступления в украинском МИДе он заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения.
В прошлый раз Блинкен посетил Киев 8 сентября 2022 г. В апреле 2022 г., по данным СМИ, он ездил на Украину вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.
На фоне поездки госсекретаря в Киев Пентагон объявил о выделении нового пакета финансового помощи Украине на $175 млн. В него войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. По данным Пентагона, США выделили Киеву более $43 млрд военной помощи с начала спецоперации России на Украине.