СМИ: Вашингтон заранее проинформировал Москву о визите Блинкена на Украину

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября. В ходе выступления в украинском МИДе он заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения.