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Политика

Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции к вступлению в НАТО

Ведомости

Швеция проявляет недостаточное старание в стремлении стать членом НАТО. Таким мнением поделился в эфире американского телеканала PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что одним из главных условий вступления в альянс для Швеции является выполнение обещаний по борьбе с терроризмом. Эрдоган отметил, что террористы «по-прежнему передвигаются по улицам Стокгольма».

Просьбу Швеции о членстве в НАТО рассмотрит Великое национальное собрание Турции, добавил президент республики. Он подчеркнул, что вердикт парламента будет решающим в этом вопросе.

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«Чтобы ратификация произошла, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно», – уточнил Эрдоган.

Швеция попросила о членстве в НАТО через четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Примерно в тот же момент о намерении вступить в Североатлантический альянс объявила и Финляндия, которую приняли в состав военного блока в апреле 2023 г.

Против принятия Швеции в НАТО с самого начала выступает Турция, которая требует от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. 18 сентября идею о принятии Швеции в состав военного блока раскритиковали и в Венгрии. По правилам альянса, его расширение возможно только при одобрении новых участников со стороны всех действующих членов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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