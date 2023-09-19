Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции к вступлению в НАТО

Против принятия Швеции в НАТО с самого начала выступает Турция, которая требует от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. 18 сентября идею о принятии Швеции в состав военного блока раскритиковали и в Венгрии. По правилам альянса, его расширение возможно только при одобрении новых участников со стороны всех действующих членов.