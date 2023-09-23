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Политика

Лавров оценил желание Запада решить украинский конфликт на поле боя

Ведомости

Если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, значит так и будет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«Говорят, что это [формула мира президента Украины Владимира Зеленского] единственная основа для переговоров и вообще, Россию нужно победить на поле боя. <...> И в этих условиях, раз на поле боя, значит на поле боя», – сказал министр (цитата по радио «Маяк»).

Отвечая на вопрос, будет ли Москва проводить переговоры с Киевом, если он отменит запрет на их проведение, Лавров уточнил, что «во-первых, он пока его не отменил». 

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«Он [Зеленский] носится по всему миру и просит у всех деньги, оружие, внимание. Это не в наших правилах», – добавил он. Лавров также назвал «формулу мира» Украины «нереализуемой».

Осенью 2022 г. Зеленский перечислил 10 условий украинской «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Российские власти уже называли невозможным урегулирование на Украине по этой формуле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой «бессмысленный ультиматум России».

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В начале августа Лавров призвал западные страны попросить у президента Украины «формулу» о том, как Киев видит положение русских и других нацменьшинств в стране. Он уточнял, что Москва ценит любые усилия по достижению «справедливого и устойчивого мира», но это невозможно без соблюдения прав национальных меньшинств. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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