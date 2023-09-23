Лавров оценил желание Запада решить украинский конфликт на поле боя

«Говорят, что это [формула мира президента Украины Владимира Зеленского] единственная основа для переговоров и вообще, Россию нужно победить на поле боя. <...> И в этих условиях, раз на поле боя, значит на поле боя», – сказал министр (цитата по радио «Маяк»).