Польша потребовала отставки спикера палаты общин Канады из-за скандала с эсэсовцем
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота после чествования бывшего украинского эсэсовца должен покинуть свой пост. Такое мнение выразил в интервью агентству РАР замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
«Это большая компрометация спикера палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера палаты», – подчеркнул Мулярчик.
Вокруг Роты разразился скандал после того, как в канадский парламент пригласили пожилого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.
Мулярчик напомнил, что солдаты Ваффен-СС были представителями «самых преступных немецких частей» и совершали массовые жестокие убийства, прежде всего поляков и евреев. Они также известны преступлениями против белорусов и словаков.
После скандала спикер палаты общин Канады заявил, что все подробности жизненного пути Хунки не были ему известны. По словам Роты, он сожалеет о приглашении эсэсовца. Парламентарий публично извинился за свой поступок.