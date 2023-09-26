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Политика

Польша потребовала отставки спикера палаты общин Канады из-за скандала с эсэсовцем

Ведомости

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота после чествования бывшего украинского эсэсовца должен покинуть свой пост. Такое мнение выразил в интервью агентству РАР замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«Это большая компрометация спикера палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера палаты», – подчеркнул Мулярчик.

Вокруг Роты разразился скандал после того, как в канадский парламент пригласили пожилого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

Мулярчик напомнил, что солдаты Ваффен-СС были представителями «самых преступных немецких частей» и совершали массовые жестокие убийства, прежде всего поляков и евреев. Они также известны преступлениями против белорусов и словаков.

После скандала спикер палаты общин Канады заявил, что все подробности жизненного пути Хунки не были ему известны. По словам Роты, он сожалеет о приглашении эсэсовца. Парламентарий публично извинился за свой поступок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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