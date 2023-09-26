Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с приглашением эсэсовца в парламент Канады
Депутаты Госдумы приняли документ, в котором выразили возмущение приглашением ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) в парламент Канады. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции», – сказано в принятом заявлении.
Депутаты Госдумы назвали произошедшее «очередным шагом в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада», которые стремятся переписать историю в угоду текущей политической обстановке. Помимо этого депутаты Госдумы выразили готовность к дальнейшей работе с парламентариями других стран, которые готовы вести работу по борьбе с фашизмом и противостоять попыткам героизации нацизма.
22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний нацист Ярослав Хунка (Гунько), его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».
В Кремле сочли инцидент возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».