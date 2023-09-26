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Политика

Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с приглашением эсэсовца в парламент Канады

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли документ, в котором выразили возмущение приглашением ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) в парламент Канады. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции», – сказано в принятом заявлении.

Депутаты Госдумы назвали произошедшее «очередным шагом в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада», которые стремятся переписать историю в угоду текущей политической обстановке. Помимо этого депутаты Госдумы выразили готовность к дальнейшей работе с парламентариями других стран, которые готовы вести работу по борьбе с фашизмом и противостоять попыткам героизации нацизма.

22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний нацист Ярослав Хунка (Гунько), его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».

В Кремле сочли инцидент возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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