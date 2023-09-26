Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с приглашением эсэсовца в парламент Канады

22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний нацист Ярослав Хунка (Гунько), его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».