Минобороны Италии заявило об отсутствии дополнительных ресурсов для помощи Киеву

Глава минобороны отметил, что в вопросе поставок вооружения на Украину есть два аспекта – политический и технический. В последнем идет речь о том, чтобы понять, как можно поддержать Киев, не подвергая опасности итальянскую оборону. По словам Крозетто, Рим сделал много для укрепления противовоздушной обороны Украины.