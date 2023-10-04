Минобороны Италии заявило об отсутствии дополнительных ресурсов для помощи Киеву
Италия сделала почти все, что могла в вопросе военной помощи Украине, заявил министр обороны Гуидо Крозетто телеканалу Sky TG24.
Глава минобороны отметил, что в вопросе поставок вооружения на Украину есть два аспекта – политический и технический. В последнем идет речь о том, чтобы понять, как можно поддержать Киев, не подвергая опасности итальянскую оборону. По словам Крозетто, Рим сделал много для укрепления противовоздушной обороны Украины.
«Проблема в том, что нет неограниченных ресурсов. И с этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, там не так много дополнительного пространства», – подчеркнул глава минобороны.
Ранее сообщалось, что Италия может подготовить восьмой пакет помощи Украине к концу года. По данным СМИ, Киев после поставок систем ПВО Samp-T попросил снова внести вклад в противовоздушную оборону. По данным la Repubblica, прежние поставки практически исчерпали запасы на оборонных складах.
3 октября The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного написал, что у Великобритании закончилось вооружение, которое она может передавать Украине. По словам источника, Лондон не обязан нести ответственность за предоставление «миллиардов» и должен побуждать другие страны «давать больше денег и оружия».
2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя краткосрочный бюджет США, в котором не предусмотрены средства для Украины, отметил, что из-за усталости от конфликта на Украине и финансирования Киева в западных странах будут расти противоречия.