СМИ: у Британии закончилось вооружение для передачи Киеву

В Киеве 2 октября прошло неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза (ЕС). По его итогам верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год. Он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г.