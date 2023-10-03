СМИ: у Британии закончилось вооружение для передачи Киеву
У Великобритании закончилось вооружение, которое она может передавать Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного, имя которого не называется.
«Мы отдали ровно столько, сколько можем себе позволить», – уточнил собеседник издания. По его словам, Великобритания продолжит поставлять вооружения Украине, но сейчас Киеву «нужны средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось».
Великобритания не обязана нести ответственность за предоставление «миллиардов» и должна побуждать другие страны «давать больше денег и оружия», добавил высокопоставленный военный чиновник.
По данным The Telegraph, Лондон с начала спецоперации предоставил Киеву 14 танков Challenger 2, реактивные системы залпового огня M270, беспилотники и крылатые ракеты Storm Shadow. Помимо этого были переданы противотанковые средства, ракеты малой дальности и бронетехника. Источник отметил, что перспектив поставки большего количества танков Украине нет.
Заявления собеседника The Telegraph появились после того, как бывший министр обороны Бен Уоллес накануне сообщил, что перед своей отставкой он просил премьер-министра страны Риши Сунака выделить еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.
2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя краткосрочный бюджет США, в котором не предусмотрены средства для Украины, отметил, что из-за усталости от конфликта на Украине и финансирования Киева в западных странах будут расти противоречия.
При этом Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ написала, что власти США обеспокоены проблемой коррупции на Украине гораздо больше, чем публично признают. Они опасаются, что ряд западных союзников могут отказаться от поддержки Киева из-за коррупции в стране.
В Киеве 2 октября прошло неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза (ЕС). По его итогам верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год. Он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г.