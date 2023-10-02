СМИ: США опасаются отказа союзников от помощи Украине из-за коррупции в стране
Власти США обеспокоены проблемой коррупции на Украине гораздо больше, чем публично признают, опасаясь, что ряд западных союзников могут отказаться от поддержки Киева из-за нее. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ.
«Восприятие коррупции на высоком уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени», – приводит издание выдержку из документа.
Белый дом, как отмечается, хочет надавить на Киев в целях усиления борьбы с коррупцией «не в последнюю очередь» из-за того, что речь идет и о поступающих из США долларах. Слишком «громкое» же обсуждение этой проблемы может сыграть на руку конгрессменам-республиканцам, которые пытаются заблокировать выделение дополнительной помощи Украине, отмечает Politico.
«Любое восприятие ослабления американской поддержки Киева также может заставить большее число европейских стран дважды подумать о своей роли», – пишет издание.
Один из американских чиновников, знакомых с ходом дискуссий, подтвердил изданию, что Вашингтон ведет переговоры с украинскими властями о реформах в борьбе с коррупцией и о превращении Украины в более привлекательное место для частных инвестиций в контексте дальнейшей финансовой поддержки Киева.
Конгрессу США удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования, писали «Ведомости». Инициатива, внесенная спикером палаты представителей Кевином Маккарти (республиканец), не предусматривает финансирования для Украины. Президент США Джо Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву и призвал Маккарти «сдержать слово, данное украинскому народу», и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона. Предполагается, что он вскоре будет представлен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что временный бюджет США без средств для Украины – это временное явление, Вашингтон продолжит и дальше свою вовлеченность в конфликт. Одновременно он указал на рост противоречий на Западе из-за усталости от конфликта на Украине.
В сентябре в отставку подал министр обороны Украины Алексей Резников. Президент Владимир Зеленский заявил, что Резников должен покинуть свой пост, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом». Газета The New York Times со ссылкой на источники в офисе украинского президента писала, что отставка Резникова с поста министра могла быть связана с коррупцией при заключении оборонных контрактов – ВСУ не получили в срок военных материалов на сумму почти $1 млрд.