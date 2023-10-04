МИД РФ потребовал запустить арбитраж из-за задержки выдачи виз США дипломатам

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что по состоянию на 3 октября визы членам российской делегации для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН в Нью-Йорке выданы не были. «Коммерсантъ» писал, что визы не получили два человека, среди которых дипломат, который должен был возглавить делегацию РФ на консультациях. Позже 4 октября Рябков уточнил, что их выдали.