МИД РФ потребовал запустить арбитраж из-за задержки выдачи виз США дипломатам
Заместитель главы российского делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН потребовал запустить арбитраж против США из-за несвоевременной выдачи виз членам делегации для участия в консультациях «ядерной пятерки», пишет «РИА Новости».
«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета», – заявил Воронцов.
По его словам, действия США вели к срыву встречи и были попыткой подорвать председательство России в данном международном формате.
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что по состоянию на 3 октября визы членам российской делегации для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН в Нью-Йорке выданы не были. «Коммерсантъ» писал, что визы не получили два человека, среди которых дипломат, который должен был возглавить делегацию РФ на консультациях. Позже 4 октября Рябков уточнил, что их выдали.
В «ядерную пятерку» входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В июне эксперты МИД и минобороны этих стран в Каире обсудили снижение стратегических рисков и ядерные доктрины. В госдепартаменте тогда уточняли, что консультации были организованы США, которые «председательствуют в диалоге между пятью ядерными державами».