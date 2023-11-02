Киев внес Nestle в список «спонсоров войны»

НАПК регулярно пополняет список. Ранее в сентябре в него была включена индийская компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK). В начале сентября в него попали американские компании PepsiCo и Mars. Решение включить компании в перечень НАПК объяснило тем, что они продолжают вести бизнес в России и поддерживают ее экономику, уплачивая значительные налоги. До этого в перечень попали британская корпорация Unilever, ряд китайских компаний, в том числе группа Alibaba.