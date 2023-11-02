Киев внес Nestle в список «спонсоров войны»
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины включило швейцарскую компанию Nestle в список «международных спонсоров войны» в связи с тем, что она продолжает работать в России.
«Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась уйти», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Компания, считает Киев, продолжает поддерживать экономику России, а также ввозить сложное оборудование для развития собственного бизнеса. После начала спецоперации на Украине Nestle объявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, но полки российских магазинов были «переполнены продукцией Nestle» по состоянию на февраль 2023 г., добавили в НАПК.
НАПК регулярно пополняет список. Ранее в сентябре в него была включена индийская компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK). В начале сентября в него попали американские компании PepsiCo и Mars. Решение включить компании в перечень НАПК объяснило тем, что они продолжают вести бизнес в России и поддерживают ее экономику, уплачивая значительные налоги. До этого в перечень попали британская корпорация Unilever, ряд китайских компаний, в том числе группа Alibaba.