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Экономика

Киев внес Nestle в список «спонсоров войны»

Ведомости

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины включило швейцарскую компанию Nestle в список «международных спонсоров войны» в связи с тем, что она продолжает работать в России.

«Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась уйти», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Компания, считает Киев, продолжает поддерживать экономику России, а также ввозить сложное оборудование для развития собственного бизнеса. После начала спецоперации на Украине Nestle объявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, но полки российских магазинов были «переполнены продукцией Nestle» по состоянию на февраль 2023 г., добавили в НАПК.

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НАПК регулярно пополняет список. Ранее в сентябре в него была включена индийская компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK). В начале сентября в него попали американские компании PepsiCo и Mars. Решение включить компании в перечень НАПК объяснило тем, что они продолжают вести бизнес в России и поддерживают ее экономику, уплачивая значительные налоги. До этого в перечень попали британская корпорация Unilever, ряд китайских компаний, в том числе группа Alibaba.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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