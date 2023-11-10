Советник Зеленского сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров
Конфликт на Украине можно сравнить с забегом на 100 м, 70 м из которых Киев уже «пробежал». Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью журналистке телеканалу «1+1».
«Если сравнивать с забегом на 100 м, то я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 [метров] будут самыми тяжелыми», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Ермак не смог сказать, когда закончатся боевые действия, поскольку на процесс влияет «много факторов». По его словам, это может произойти «внезапно».
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции Reuters, что Киев намерен продолжить боевые действия против российских войск, несмотря на трудности с контрнаступлением и на то, что западные лидеры заняты конфликтом на Ближнем Востоке. Он пообещал «показать результат в этом году».
В Кремле напомнили, что многие предыдущие обещания властей Украины не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, добавил он.
Ранее Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с Украиной. Этому процессу препятствует указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин, поясняли в Кремле.