В Приднестровье сообщили об ударе беспилотника по радиолокационной станции
Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило об ударе беспилотника по воинской части минобороны ПМР в шести км от приднестровско-украинской границы.
«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения», – уточнили в ведомстве.
Пострадавших в результата удара нет. В министерстве госбезопасности Приднестровья уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа. В результате происшествия возбуждено уголовное дело.
17 марта в Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв после атаки дрона-камикадзе, который летел со стороны Клеверного моста в Одесской области Украины, рассказали в министерстве госбезопасности ПМР. После взрыва никто не пострадал, но сгорел вертолет, который находился на аэродроме.
25 марта в пресс-службе бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщили, что видео удара беспилотника по вертолету на базе в Тирасполе якобы имеет следы видеомонтажа. Возгорание военной техники было спровоцировано другими факторами.
В бюро сообщили, что провели тщательный анализ видеоматериалов, которые были распространены рядом СМИ 17 марта. В ведомстве считают ролик смонтированным.