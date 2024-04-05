В Приднестровье сообщили об ударе беспилотника по радиолокационной станции

17 марта в Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв после атаки дрона-камикадзе, который летел со стороны Клеверного моста в Одесской области Украины, рассказали в министерстве госбезопасности ПМР. После взрыва никто не пострадал, но сгорел вертолет, который находился на аэродроме.