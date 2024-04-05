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Демократы в США предложили переименовать тюрьму в честь Дональда Трампа

Ведомости

Группа демократов из палаты представителей конгресса США внесла на рассмотрение законопроект, которым предлагается переименовать федеральную тюрьму в Майями в честь бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, законопроект демократов стал ответом на предложение представителей Республиканской партии переименовать Вашингтонский аэропорт им. Даллеса в честь Трампа. Речь идет о федеральном исправительном учреждении в Майями, штат Флорида.

Кроме того, продолжает Axios, демократы хотят таким образом обратить внимание на многочисленные обвинения и уголовные расследования, фигурантом которых является Трамп, включая незаконное хранение секретных документов в личной резиденции.

«Когда наши республиканские коллеги внести законопроект о переименовании аэропорта им. Даллеса в честь Дональда Трампа, я сказал, что более подходящим вариантом было бы переименовать федеральную тюрьму. Я не вижу причин ждать... Я надеюсь, что наши республиканские друзья присоединяться к нам, чтобы воздать Дональду Трампу ту честь, которую он на самом деле заслуживает», – заявил конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джерри Коннолли.

Сам Трамп неоднократно отвергал все обвинения, выдвинутые в его адрес, обвиняя администрацию президента Джо Байдена в преследовании политического оппонента с использованием госаппарата и «охоте на ведьм».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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