Демократы в США предложили переименовать тюрьму в честь Дональда Трампа

«Когда наши республиканские коллеги внести законопроект о переименовании аэропорта им. Даллеса в честь Дональда Трампа, я сказал, что более подходящим вариантом было бы переименовать федеральную тюрьму. Я не вижу причин ждать... Я надеюсь, что наши республиканские друзья присоединяться к нам, чтобы воздать Дональду Трампу ту честь, которую он на самом деле заслуживает», – заявил конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джерри Коннолли.