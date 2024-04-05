Демократы в США предложили переименовать тюрьму в честь Дональда Трампа
Группа демократов из палаты представителей конгресса США внесла на рассмотрение законопроект, которым предлагается переименовать федеральную тюрьму в Майями в честь бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.
Как отмечает издание, законопроект демократов стал ответом на предложение представителей Республиканской партии переименовать Вашингтонский аэропорт им. Даллеса в честь Трампа. Речь идет о федеральном исправительном учреждении в Майями, штат Флорида.
Кроме того, продолжает Axios, демократы хотят таким образом обратить внимание на многочисленные обвинения и уголовные расследования, фигурантом которых является Трамп, включая незаконное хранение секретных документов в личной резиденции.
«Когда наши республиканские коллеги внести законопроект о переименовании аэропорта им. Даллеса в честь Дональда Трампа, я сказал, что более подходящим вариантом было бы переименовать федеральную тюрьму. Я не вижу причин ждать... Я надеюсь, что наши республиканские друзья присоединяться к нам, чтобы воздать Дональду Трампу ту честь, которую он на самом деле заслуживает», – заявил конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джерри Коннолли.
Сам Трамп неоднократно отвергал все обвинения, выдвинутые в его адрес, обвиняя администрацию президента Джо Байдена в преследовании политического оппонента с использованием госаппарата и «охоте на ведьм».