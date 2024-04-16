В Швейцарии выступили против участия в группе по поиску активов РФ
Парламентская группа крупнейшей партии Швейцарии – Швейцарской народной партии – заявила, что отвергает предложение об участии Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) по реализации экономических санкций против России. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте партии.
Участие Швейцарии в этой «целевой группе» никоим образом не совместимо с нейтралитетом страны, считают в партии.
РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии пишет, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии сейчас также не видит необходимости формально присоединяться к REPO. В департаменте отметили, что Швейцария и без того хорошо взаимодействует с международными партнерами по вопросам антироссийских санкций. Тем не менее, в департаменте допустили, что решение об участии в REPO может измениться, если это будет отвечать интересам страны.
Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации. Кроме того, Швейцария заморозила активы Центробанка России на несколько миллиардов долларов, а также счета российских юридических и физических лиц.
Ранее о том что Швейцария утратила нейтралитет из-за антироссийской позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.