В Швейцарии выступили против участия в группе по поиску активов РФ

РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии пишет, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии сейчас также не видит необходимости формально присоединяться к REPO. В департаменте отметили, что Швейцария и без того хорошо взаимодействует с международными партнерами по вопросам антироссийских санкций. Тем не менее, в департаменте допустили, что решение об участии в REPO может измениться, если это будет отвечать интересам страны.