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В Швейцарии выступили против участия в группе по поиску активов РФ

Ведомости

Парламентская группа крупнейшей партии Швейцарии – Швейцарской народной партии – заявила, что отвергает предложение об участии Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) по реализации экономических санкций против России. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте партии.

Участие Швейцарии в этой «целевой группе» никоим образом не совместимо с нейтралитетом страны, считают в партии.

РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии пишет, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии сейчас также не видит необходимости формально присоединяться к REPO. В департаменте отметили, что Швейцария и без того хорошо взаимодействует с международными партнерами по вопросам антироссийских санкций. Тем не менее, в департаменте допустили, что решение об участии в REPO может измениться, если это будет отвечать интересам страны.

Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации. Кроме того, Швейцария заморозила активы Центробанка России на несколько миллиардов долларов, а также счета российских юридических и физических лиц.

Ранее о том что Швейцария утратила нейтралитет из-за антироссийской позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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