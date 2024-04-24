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Глава МИД Украины заявил, что у Запада в сфере ОПК «что-то не так»

Ведомости

С западной оборонной промышленностью «что-то не так», союзникам необходимо увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью газете The Guardian.

«Когда я вижу, чего добилась Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года <...> и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», – сказал Кулеба. 

Западу необходимо увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, отметил чиновник. По его оценке, «по обстрелам» Россия превосходит Украину в соотношении примерно 10 к одному, Киеву не хватает средств противовоздушной обороны. Кулеба также выразил мнение, что пик военно-промышленного производства со стороны союзников Украины ожидается не раньше конца 2024 г. 

Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале, что к ОПК в России относятся 6000 предприятий, на которых работает 3,5 млн человек. По его словам, за последние полтора года в ОПК было создано 520 000 новых рабочих мест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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