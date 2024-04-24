Глава МИД Украины заявил, что у Запада в сфере ОПК «что-то не так»
С западной оборонной промышленностью «что-то не так», союзникам необходимо увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью газете The Guardian.
«Когда я вижу, чего добилась Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года <...> и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», – сказал Кулеба.
Западу необходимо увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, отметил чиновник. По его оценке, «по обстрелам» Россия превосходит Украину в соотношении примерно 10 к одному, Киеву не хватает средств противовоздушной обороны. Кулеба также выразил мнение, что пик военно-промышленного производства со стороны союзников Украины ожидается не раньше конца 2024 г.
Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале, что к ОПК в России относятся 6000 предприятий, на которых работает 3,5 млн человек. По его словам, за последние полтора года в ОПК было создано 520 000 новых рабочих мест.