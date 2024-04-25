Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай
Блинкен проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками в экономическом центре Шанхая, а затем отправится в Пекин. В заключительный день его поездки возможна личная встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.
По данным агентства, Блинкен попытается убедить китайских чиновников прекратить торговлю, которая позволила восстановить оборонно-промышленную базу России, несмотря на санкции Запада. Также на повестке дня – территориальные претензии Пекина к острову Тайвань и его действия в Южно-Китайском море.
В преддверии визита госсекретаря США, представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао выступил с заявлением, в котором призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны и прекратить вооружать Тайвань. «Тайвань – это часть Китая, а тайваньский вопрос – это внутренние дела Китая. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы», – подчеркнул он.
Ян Тао напомнил, что Соединенные Штаты усилили меры экономического, торгового и технологического подавления Китая, что наносит серьезный ущерб интересам страны. Так называемая теория избыточных производственных мощностей Китая, выдвинутая США, кажется экономической концепцией, но суть ее заключается в сдерживании промышленного развития Китая с целью достижения более благоприятной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны.