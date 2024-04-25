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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Шанхай. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Блинкен проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками в экономическом центре Шанхая, а затем отправится в Пекин. В заключительный день его поездки возможна личная встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.

По данным агентства, Блинкен попытается убедить китайских чиновников прекратить торговлю, которая позволила восстановить оборонно-промышленную базу России, несмотря на санкции Запада. Также на повестке дня – территориальные претензии Пекина к острову Тайвань и его действия в Южно-Китайском море.

В преддверии визита госсекретаря США, представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао выступил с заявлением, в котором призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны и прекратить вооружать Тайвань. «Тайвань – это часть Китая, а тайваньский вопрос – это внутренние дела Китая. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы», – подчеркнул он.

Ян Тао напомнил, что Соединенные Штаты усилили меры экономического, торгового и технологического подавления Китая, что наносит серьезный ущерб интересам страны. Так называемая теория избыточных производственных мощностей Китая, выдвинутая США, кажется экономической концепцией, но суть ее заключается в сдерживании промышленного развития Китая с целью достижения более благоприятной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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