Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай

В преддверии визита госсекретаря США, представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао выступил с заявлением, в котором призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны и прекратить вооружать Тайвань. «Тайвань – это часть Китая, а тайваньский вопрос – это внутренние дела Китая. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы», – подчеркнул он.