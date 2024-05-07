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Правительство Шотландии возглавил Джон Суинни

Ведомости

Новый лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни стал первым министром (главой правительства) Шотландии. Об этом сообщает Bloomberg.

60-летний Суинни возглавит правительство Шотландии после того, как его предшественник Хумза Юсаф ушел в отставку чуть больше недели назад. Bloomberg обращает внимание, что перед новым первым министром стоит задача объединить партию после череды скандалов и непопулярной политики.

6 мая Суинни был избран лидером ШНП без голосования, так как партия пыталась избежать внутренних разногласий. Ожидается, что он будет официально приведен к присяге в Сессионном суде в Эдинбурге 8 мая.

В 1997 г. Суинни был избран в Палату общин Великобритании от округа Северный Тэйсайд, в 1999 г. стал депутатом парламента Шотландии. В 2000-2004 гг. возглавлял ШНП, с 2014 по 2023 гг. был заместителем первого министра Шотландии Николы Стерджен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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