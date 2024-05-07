Правительство Шотландии возглавил Джон Суинни
Новый лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни стал первым министром (главой правительства) Шотландии. Об этом сообщает Bloomberg.
60-летний Суинни возглавит правительство Шотландии после того, как его предшественник Хумза Юсаф ушел в отставку чуть больше недели назад. Bloomberg обращает внимание, что перед новым первым министром стоит задача объединить партию после череды скандалов и непопулярной политики.
6 мая Суинни был избран лидером ШНП без голосования, так как партия пыталась избежать внутренних разногласий. Ожидается, что он будет официально приведен к присяге в Сессионном суде в Эдинбурге 8 мая.
В 1997 г. Суинни был избран в Палату общин Великобритании от округа Северный Тэйсайд, в 1999 г. стал депутатом парламента Шотландии. В 2000-2004 гг. возглавлял ШНП, с 2014 по 2023 гг. был заместителем первого министра Шотландии Николы Стерджен.