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Алиханова, Мантурова и Дюмина включили в наблюдательный совет «Ростеха»

Ведомости

Президент России Владимир Путин включил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента России Алексея Дюмина в наблюдательный совет «Ростеха». Это следует из указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, указ прекратил полномочия некоторых членов наблюдательного совета, а именно министра здравоохранения Михаила Мурашко и помощника президента РФ Игоря Левитина.

В документе указывается, что указ вступает в силу с момента его подписания.

15 мая глава государства провел совещание по теме оборонно-промышленного комплекса. В нем также приняли участие первый заместитель главы военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Во время совещания Путин отметил, что развитие ОПК должно идти при сохранении макроэкономической стабильности и здоровья экономики. Он добавил, что на посту министра обороны Белоусов должен продолжать то, чем занимался всю жизнь – экономикой, а важнейшим направлением работы Дюмина станет содействие правительству и «Ростеху» в обеспечении Вооруженных сил России вооружениями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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