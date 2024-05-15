Алиханова, Мантурова и Дюмина включили в наблюдательный совет «Ростеха»

Во время совещания Путин отметил, что развитие ОПК должно идти при сохранении макроэкономической стабильности и здоровья экономики. Он добавил, что на посту министра обороны Белоусов должен продолжать то, чем занимался всю жизнь – экономикой, а важнейшим направлением работы Дюмина станет содействие правительству и «Ростеху» в обеспечении Вооруженных сил России вооружениями.