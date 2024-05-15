Алиханова, Мантурова и Дюмина включили в наблюдательный совет «Ростеха»
Президент России Владимир Путин включил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента России Алексея Дюмина в наблюдательный совет «Ростеха». Это следует из указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
Кроме того, указ прекратил полномочия некоторых членов наблюдательного совета, а именно министра здравоохранения Михаила Мурашко и помощника президента РФ Игоря Левитина.
В документе указывается, что указ вступает в силу с момента его подписания.
15 мая глава государства провел совещание по теме оборонно-промышленного комплекса. В нем также приняли участие первый заместитель главы военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Во время совещания Путин отметил, что развитие ОПК должно идти при сохранении макроэкономической стабильности и здоровья экономики. Он добавил, что на посту министра обороны Белоусов должен продолжать то, чем занимался всю жизнь – экономикой, а важнейшим направлением работы Дюмина станет содействие правительству и «Ростеху» в обеспечении Вооруженных сил России вооружениями.