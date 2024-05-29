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Путин пожелал Паслеру успехов на выборах губернатора Оренбургской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона в сентябре.

«Желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что Паслер сделал немало в предыдущие годы, и отметил его настрой на такую же активную работу. По словам Путина, глава Оренбургской области понимает, что нужно сделать для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой.

На встрече Паслер доложил главе государства о ликвидации последствий паводков и социально-экономическом положении региона. По словам губернатора, в области пострадали 24 из 26 оздоровительных детских лагерей, которые находятся вдоль реки Урал. Паслер назвал их восстановление большой задачей. Он попросил Путина поддержать этот процесс и выделить на строительство и восстановление лагерей 6 млрд руб.

Паслер отметил, что почти 90% обращений от пострадавших от паводков уже рассмотрено, выплачено более 7 млрд руб. компенсаций. Он подчеркнул, что работа по восстановлению инфраструктуры, газа, воды и электроэнергии также практически завершена. Путин в ответ призвал не затягивать с этим и обращаться к нему в случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. После пика паводка вода ушла из более чем 30 000 домов и 52 000 приусадебных участков, сообщили 29 мая в правительстве региона. На конец апреля более 1700 домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требовало капитального ремонта. Паслер обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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