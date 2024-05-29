Путин пожелал Паслеру успехов на выборах губернатора Оренбургской области

Паслер отметил, что почти 90% обращений от пострадавших от паводков уже рассмотрено, выплачено более 7 млрд руб. компенсаций. Он подчеркнул, что работа по восстановлению инфраструктуры, газа, воды и электроэнергии также практически завершена. Путин в ответ призвал не затягивать с этим и обращаться к нему в случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов.