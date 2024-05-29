Путин пожелал Паслеру успехов на выборах губернатора Оренбургской области
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона в сентябре.
«Желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что Паслер сделал немало в предыдущие годы, и отметил его настрой на такую же активную работу. По словам Путина, глава Оренбургской области понимает, что нужно сделать для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой.
На встрече Паслер доложил главе государства о ликвидации последствий паводков и социально-экономическом положении региона. По словам губернатора, в области пострадали 24 из 26 оздоровительных детских лагерей, которые находятся вдоль реки Урал. Паслер назвал их восстановление большой задачей. Он попросил Путина поддержать этот процесс и выделить на строительство и восстановление лагерей 6 млрд руб.
Паслер отметил, что почти 90% обращений от пострадавших от паводков уже рассмотрено, выплачено более 7 млрд руб. компенсаций. Он подчеркнул, что работа по восстановлению инфраструктуры, газа, воды и электроэнергии также практически завершена. Путин в ответ призвал не затягивать с этим и обращаться к нему в случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. После пика паводка вода ушла из более чем 30 000 домов и 52 000 приусадебных участков, сообщили 29 мая в правительстве региона. На конец апреля более 1700 домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требовало капитального ремонта. Паслер обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты.