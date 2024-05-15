Правительство направит на поддержку Оренбургской области еще 5 млрд рублей

Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин отметил необходимость поддержать малый и средний бизнес в регионе, чтобы компании смогли сохранить кадры. В связи с этим предприниматели Оренбургской области получат отсрочку на год по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля 2024 г. Льгота распространится на предприятия и организации региона, доходы которых во время ЧС сократились более чем на треть.