Правительство направит на поддержку Оренбургской области еще 5 млрд рублей
По поручению президента правительство России направит дополнительные 5 млрд руб. Оренбургской области на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства после паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин отметил необходимость поддержать малый и средний бизнес в регионе, чтобы компании смогли сохранить кадры. В связи с этим предприниматели Оренбургской области получат отсрочку на год по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля 2024 г. Льгота распространится на предприятия и организации региона, доходы которых во время ЧС сократились более чем на треть.
«Президент особо отмечал, что крайне важно обеспечивать пострадавших всем необходимым и реагировать на каждое обращение», – сказал Мишустин.
10 мая сообщалось, что Оренбургская область уже получила от правительства 4,96 млрд руб. Средства направили на единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 000 или 20 000 руб., финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 000 или 100 000 руб.
Кроме того, кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области – на поддержку пострадавшим от паводка и проведение восстановительных работ.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты.
Режим ЧС в Курганской области был введен 8 апреля. Губернатор региона Вадим Шумков говорил, что ущерб от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд руб. 5 мая он сообщил, что почти 9000 граждан получили единовременные выплаты по 10 000 руб., еще более 600 человек получили по 50 000 и 100 000 руб. Подлежащими для проведения капремонта были признаны более 50 домов.