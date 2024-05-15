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Правительство направит на поддержку Оренбургской области еще 5 млрд рублей

Ведомости

По поручению президента правительство России направит дополнительные 5 млрд руб. Оренбургской области на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства после паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин отметил необходимость поддержать малый и средний бизнес в регионе, чтобы компании смогли сохранить кадры. В связи с этим предприниматели Оренбургской области  получат отсрочку на год по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля 2024 г. Льгота распространится на предприятия и организации региона, доходы которых во время ЧС сократились более чем на треть.

«Президент особо отмечал, что крайне важно обеспечивать пострадавших всем необходимым и реагировать на каждое обращение», – сказал Мишустин.

10 мая сообщалось, что Оренбургская область уже получила от правительства 4,96 млрд руб. Средства направили на единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 000 или 20 000 руб., финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 000 или 100 000 руб.

Кроме того, кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области – на поддержку пострадавшим от паводка и проведение восстановительных работ.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты.

Режим ЧС в Курганской области был введен 8 апреля. Губернатор региона Вадим Шумков говорил, что ущерб от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд руб. 5 мая он сообщил, что почти 9000 граждан получили единовременные выплаты по 10 000 руб., еще более 600 человек получили по 50 000 и 100 000 руб. Подлежащими для проведения капремонта были признаны более 50 домов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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