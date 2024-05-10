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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 4,9 млрд рублей

Ведомости

Более 4,9 млрд руб. выплатили жителям Оренбургской области, которые пострадали от паводка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

К 10 мая оренбуржцы получили 4,96 млрд руб. Средства направили на единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 000 или 20 000 руб., финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 000 или 100 000 руб., уточнили в правительстве.

Всего от граждан, по данным властей, поступило 517 641 заявление, выплаты были одобрены 230 235 жителям региона. При этом отказали в предоставлении помощи по 101 056 заявлениям. В правительстве пояснили, что заявители подавали обращения повторно или не имели права на выплаты. Обратиться за единовременной материальной помощью можно в течение двух месяцев со дня объявления в регионе режима ЧС, для участников спецоперации этот срок составляет полгода, напомнили в пресс-службе.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты. К 6 мая жителям региона выплатили уже более 4 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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