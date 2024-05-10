Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 4,9 млрд рублей
Более 4,9 млрд руб. выплатили жителям Оренбургской области, которые пострадали от паводка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.
К 10 мая оренбуржцы получили 4,96 млрд руб. Средства направили на единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 000 или 20 000 руб., финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в размере 50 000 или 100 000 руб., уточнили в правительстве.
Всего от граждан, по данным властей, поступило 517 641 заявление, выплаты были одобрены 230 235 жителям региона. При этом отказали в предоставлении помощи по 101 056 заявлениям. В правительстве пояснили, что заявители подавали обращения повторно или не имели права на выплаты. Обратиться за единовременной материальной помощью можно в течение двух месяцев со дня объявления в регионе режима ЧС, для участников спецоперации этот срок составляет полгода, напомнили в пресс-службе.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты. К 6 мая жителям региона выплатили уже более 4 млрд руб.