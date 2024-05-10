Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 4,9 млрд рублей

Всего от граждан, по данным властей, поступило 517 641 заявление, выплаты были одобрены 230 235 жителям региона. При этом отказали в предоставлении помощи по 101 056 заявлениям. В правительстве пояснили, что заявители подавали обращения повторно или не имели права на выплаты. Обратиться за единовременной материальной помощью можно в течение двух месяцев со дня объявления в регионе режима ЧС, для участников спецоперации этот срок составляет полгода, напомнили в пресс-службе.