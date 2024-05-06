В Оренбургской области выплатили пострадавшим от паводка более 4 млрд рублей
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили уже более 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В общей сложности правительство области получило более 502 000 заявлений, по 77 172 из них было отказано из-за повторной подачи или отсутствия права на выплаты. Одобрены выплаты уже свыше 193 000 жителям региона.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в реке Урал остается крайне высоким, но волна паводка прошла Оренбургскую область, сообщил ранее глава МЧС России Александр Куренков. По состоянию на 5 мая в регионе оставались подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков, к 6 мая – 3117 и 6880 соответственно.
К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты.