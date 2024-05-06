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В Оренбургской области выплатили пострадавшим от паводка более 4 млрд рублей

Ведомости

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили уже более 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В общей сложности правительство области получило более 502 000 заявлений, по 77 172 из них было отказано из-за повторной подачи или отсутствия права на выплаты. Одобрены выплаты уже свыше 193 000 жителям региона.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в реке Урал остается крайне высоким, но волна паводка прошла Оренбургскую область, сообщил ранее глава МЧС России Александр Куренков. По состоянию на 5 мая в регионе оставались подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков, к 6 мая – 3117 и 6880 соответственно.

К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее обещал восстановить все разрушенные из-за паводка объекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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