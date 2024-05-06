В Оренбургской области выплатили пострадавшим от паводка более 4 млрд рублей

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в реке Урал остается крайне высоким, но волна паводка прошла Оренбургскую область, сообщил ранее глава МЧС России Александр Куренков. По состоянию на 5 мая в регионе оставались подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков, к 6 мая – 3117 и 6880 соответственно.