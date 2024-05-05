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В Оренбургской области подтопленными остаются более 3200 домов

Ведомости

В пострадавшей от паводка Оренбургской области подтопленными остаются 3287 жилых домов, за сутки избавились от воды 192 дома, сообщила пресс-служба МЧС России.

Подтопленными также остаются 7136 приусадебных участков. За сутки специалисты откачали 350 000 кубометров воды, просушили 8000 и продезинфицировали более 21 000 домов, говорится в сообщении. Освободились от воды также 206 приусадебных участков. 

В Тюменской области, по информации МЧС, продолжается эвакуация, в 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых и 345 дачных домов. В Курганской области затопило 534 жилых дома и 6449 дачных. В общей сложности количество подтопленных домов в трех регионах снизилось до 4206. По данным на 30 апреля, таких строений было 7808.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в Урале остается крайне высоким, но волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область, говорил глава МЧС России Александр Куренков. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, сообщала пресс-служба правительства. Все разрушенные в Оренбургской области из-за паводка объекты будут восстановлены, заявил 4 мая губернатор Денис Паслер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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