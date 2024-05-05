В Оренбургской области подтопленными остаются более 3200 домов

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в Урале остается крайне высоким, но волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область, говорил глава МЧС России Александр Куренков. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, сообщала пресс-служба правительства. Все разрушенные в Оренбургской области из-за паводка объекты будут восстановлены, заявил 4 мая губернатор Денис Паслер.