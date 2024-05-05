В Оренбургской области подтопленными остаются более 3200 домов
В пострадавшей от паводка Оренбургской области подтопленными остаются 3287 жилых домов, за сутки избавились от воды 192 дома, сообщила пресс-служба МЧС России.
Подтопленными также остаются 7136 приусадебных участков. За сутки специалисты откачали 350 000 кубометров воды, просушили 8000 и продезинфицировали более 21 000 домов, говорится в сообщении. Освободились от воды также 206 приусадебных участков.
В Тюменской области, по информации МЧС, продолжается эвакуация, в 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых и 345 дачных домов. В Курганской области затопило 534 жилых дома и 6449 дачных. В общей сложности количество подтопленных домов в трех регионах снизилось до 4206. По данным на 30 апреля, таких строений было 7808.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в Урале остается крайне высоким, но волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область, говорил глава МЧС России Александр Куренков. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, сообщала пресс-служба правительства. Все разрушенные в Оренбургской области из-за паводка объекты будут восстановлены, заявил 4 мая губернатор Денис Паслер.