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Количество подтопленных домов в России снизилось до 7800

Ведомости

В пострадавших от паводка российских регионах число подтопленных домов снизилось до 7800, за сутки от воды освободились около 1500 строений, сообщила пресс-служба МЧС России. 

В Оренбургской области остаются подтопленными 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков. По данным МЧС, всего было откачано более 626 000 кубометров воды, за сутки освободились от воды 1158 жилых домов.

В Курганской области за сутки в девяти населенных пунктах от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка. При этом все еще подтоплены 825 домов и более 6700 дачных домов. Уровень воды в реке Тобол на территории города Кургана составляет 843 см. В Тюменской области, по информации ведомства, остаются подтопленными 205 жилых и 523 дачных дома. В регионе были эвакуированы более 6000 человек, в пунктах временного размещения находятся 665 жителей.

Губернатор Александр Моор 30 апреля в своем Telegram-канале рассказал, что пик уровня реки Ишим в селе Абатское должен был уже пройти, но «нынешний паводок аномальный», и вода снова поднялась. На утро ее уровень достиг 12 м 22 см, что на 74 см выше максимума 2017 г., уточнил Моор. По данным МЧС, всего на данный момент количество подтопленных домов в трех регионах составляет 7808.

24 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по устранению ущерба от наводнения. Он отмечал, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, а сил и средств для ликвидации паводков было привлечено достаточно. Глава государства поручил федеральным, региональным и местным властям продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты. Кроме того, Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков.

К 27 апреля в Оренбургской области 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, сообщала пресс-служба правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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