Количество подтопленных домов в России снизилось до 7800

В Курганской области за сутки в девяти населенных пунктах от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка. При этом все еще подтоплены 825 домов и более 6700 дачных домов. Уровень воды в реке Тобол на территории города Кургана составляет 843 см. В Тюменской области, по информации ведомства, остаются подтопленными 205 жилых и 523 дачных дома. В регионе были эвакуированы более 6000 человек, в пунктах временного размещения находятся 665 жителей.