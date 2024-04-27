Более 1700 домов в Оренбургской области признали аварийными и подлежащими сносу
В Оренбургской области 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу, а еще 3201 строение требует капитального ремонта. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные комиссии по оценке жилья.
По информации властей, за сутки комиссия обследовала 902 дома. Всего специалисты осмотрели 5007 домовладений, из которых 3201 признано подлежащими капитальному ремонту, 1745 – аварийными и подлежащими сносу, еще 61 дом пригоден для проживания.
«На подтопленных территориях региона за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 21 665 жилых домов и 37 625 приусадебных участков», – сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Оренбургской области за время паводка сотрудник Роспотребнадзора проводили санитарную обработку 22 304 домов, 10 786 приусадебных участков и 24 социальных объектов. Специальные службы очистили 180 км дорожного полотна и восстановили 55 км дорог, вернули энергоснабжение для 59 605 потребителей и подачу газа для 21 198 абонентов. От гепатита А вакцинировано 141 645 оренбуржцев, добавили в правительстве.
Кроме того, в регионе по решению губернатора Дениса Паслера увеличили сроки подачи заявлений на все виды выплат в связи с ЧС.
Утром 27 апреля стало известно, что число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось почти на 3000 и составило 11 100 строений, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Всего подтоплено 28 000 приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России, самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.
24 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по устранению ущерба от наводнения. Он отмечал, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, а сил и средств для ликвидации паводков было привлечено достаточно. Глава государства поручил федеральным, региональным и местным властям продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты. Кроме того, Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков.
26 апреля оренбургский Гидрометцентр сообщил, что уровень воды реки Урал в Оренбургской области опустился ниже опасного уровня. При этом в Тюменской области уровень реки Ишим в Абатской муниципальном районе достиг почти 12 м, после чего началась эвакуация жителей села Абатское.