Число подтопленных паводком жилых домов в РФ снизилось почти на 3000
Число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось почти на 3000, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Число подтопленных домов сократилось почти на 3000 и составляет 11 100 строений. Также подтоплено 28 000 приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог», – процитировало агентство собеседника.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России, самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.
24 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по устранению ущерба от наводнения. Он отмечал, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, а сил и средств для ликвидации паводков было привлечено достаточно. Глава государства поручил федеральным, региональным и местным властям продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты. Кроме того, Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков.
26 апреля оренбургский Гидрометцентр сообщил, что уровень воды реки Урал в Оренбургской области опустился ниже опасного уровня.