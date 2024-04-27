Число подтопленных паводком жилых домов в РФ снизилось почти на 3000

24 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по устранению ущерба от наводнения. Он отмечал, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, а сил и средств для ликвидации паводков было привлечено достаточно. Глава государства поручил федеральным, региональным и местным властям продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты. Кроме того, Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков.