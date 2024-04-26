Вильфанд предупредил о новой волне половодья в России
России предстоит столкнуться с новой волной половодья, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что на данный момент покрыты снегом три четверти страны – это говорит о том, что проблема половодья еще впереди.
«Великие сибирские реки начнут вскрываться – Обь, Лена, Енисей. И еще, посмотрите северо-запад европейской части России – это Северная Двина и многие другие [реки]. Сейчас все в снегу, поэтому проблема половодья еще впереди», – пояснил представитель Гидрометцентра (цитата по «РИА Новости»).
Вильфанд добавил, что половодье не свойственно большинству стран мира, но в России это явление неизбежно каждый год из-за масштабных снежных покровов.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение. 23 апреля сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в пострадавших от половодья регионах.
8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.