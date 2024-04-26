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Вильфанд предупредил о новой волне половодья в России

Ведомости

России предстоит столкнуться с новой волной половодья, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что на данный момент покрыты снегом три четверти страны – это говорит о том, что проблема половодья еще впереди.

«Великие сибирские реки начнут вскрываться – Обь, Лена, Енисей. И еще, посмотрите северо-запад европейской части России – это Северная Двина и многие другие [реки]. Сейчас все в снегу, поэтому проблема половодья еще впереди», – пояснил представитель Гидрометцентра (цитата по «РИА Новости»).

Вильфанд добавил, что половодье не свойственно большинству стран мира, но в России это явление неизбежно каждый год из-за масштабных снежных покровов.

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение. 23 апреля сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в пострадавших от половодья регионах.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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