Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим. Он заявил, что необходимо изучить стоимость капитального ремонта жилья и размер компенсации пострадавшим и изменить эти нормы.
«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», – заявил он.
Также во время совещания Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков. Его удивил низкий процент обработанных заявок от пострадавших в Оренбургской области: там было принято более 400 000 заявлений на оказание финансовой помощи, а обработано только 46 000, что составляет чуть больше 10%.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.