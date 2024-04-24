Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Также во время совещания Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков. Его удивил низкий процент обработанных заявок от пострадавших в Оренбургской области: там было принято более 400 000 заявлений на оказание финансовой помощи, а обработано только 46 000, что составляет чуть больше 10%.