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Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим. Он заявил, что необходимо изучить стоимость капитального ремонта жилья и размер компенсации пострадавшим и изменить эти нормы.

«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», – заявил он. 

Также во время совещания Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков. Его удивил низкий процент обработанных заявок от пострадавших в Оренбургской области: там было принято более 400 000 заявлений на оказание финансовой помощи, а обработано только 46 000, что составляет чуть больше 10%.

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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