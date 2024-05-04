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Глава Оренбуржья пообещал восстановить разрушенные из-за паводка объекты

Ведомости

Все разрушенные в Оренбургской области из-за паводка объекты будут восстановлены, заверил губернатор региона Денис Паслер.

«Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”», – сообщил он в Telegram.

За последние сутки газоснабжение было восстановлено в 244 домах в Орске, электричество – в 318. По Оренбургской области газоснабжение восстановлено 27 456 абонентам, добавил Паслер.

«Многих волнует вопрос земельных участков, которые по закону должны быть переданы в государственную собственность, если комиссией дано заключение о сносе дома. Прорабатываем варианты, при которых участки можно будет оставить владельцам», – сообщил губернатор, отметив, что в первом чтении был принят региональный закон, дающий приоритетное право на участки потерявшим жилье при паводке.

Кроме того, он гарантировал выплаты пострадавшим от паводка. Ранее Паслер подписал постановление о продлении срока подачи заявлений на выплаты для пострадавших.

3 мая в правительстве региона сообщили, что пострадавшим от паводка выплатили более 3 млрд руб. На тот момент, из поступивших 490 315 заявлений одобрены выплаты 146 564 оренбуржцам. 

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в Урале остается крайне высоким, но волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область, говорил глава МЧС России Александр Куренков. Орск, первым столкнувшийся со стихией, постепенно возвращается к нормальной жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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