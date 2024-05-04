Глава Оренбуржья пообещал восстановить разрушенные из-за паводка объекты

«Многих волнует вопрос земельных участков, которые по закону должны быть переданы в государственную собственность, если комиссией дано заключение о сносе дома. Прорабатываем варианты, при которых участки можно будет оставить владельцам», – сообщил губернатор, отметив, что в первом чтении был принят региональный закон, дающий приоритетное право на участки потерявшим жилье при паводке.