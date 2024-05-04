Глава Оренбуржья пообещал восстановить разрушенные из-за паводка объекты
Все разрушенные в Оренбургской области из-за паводка объекты будут восстановлены, заверил губернатор региона Денис Паслер.
«Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”», – сообщил он в Telegram.
За последние сутки газоснабжение было восстановлено в 244 домах в Орске, электричество – в 318. По Оренбургской области газоснабжение восстановлено 27 456 абонентам, добавил Паслер.
«Многих волнует вопрос земельных участков, которые по закону должны быть переданы в государственную собственность, если комиссией дано заключение о сносе дома. Прорабатываем варианты, при которых участки можно будет оставить владельцам», – сообщил губернатор, отметив, что в первом чтении был принят региональный закон, дающий приоритетное право на участки потерявшим жилье при паводке.
Кроме того, он гарантировал выплаты пострадавшим от паводка. Ранее Паслер подписал постановление о продлении срока подачи заявлений на выплаты для пострадавших.
3 мая в правительстве региона сообщили, что пострадавшим от паводка выплатили более 3 млрд руб. На тот момент, из поступивших 490 315 заявлений одобрены выплаты 146 564 оренбуржцам.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Сейчас уровень воды в Урале остается крайне высоким, но волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область, говорил глава МЧС России Александр Куренков. Орск, первым столкнувшийся со стихией, постепенно возвращается к нормальной жизни.