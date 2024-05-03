Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 3 млрд рублей
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили более 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении сказано, что по состоянию на 3 мая жителям региона выплачено 3 млрд 81,09 млн руб. Из поступивших 490 315 заявлений одобрены выплаты 146 564 оренбуржцам. Также был продлен срок подачи заявлений на выплаты для пострадавших, соответствующее постановление подписал губернатор региона Денис Паслер.
В апреле президент России Владимир Путин во время совещания по устранению ущерба от наводнения отметил, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, сил и средств для ликвидации паводков привлечено достаточно. Президента удивил низкий процент обработанных заявок от пострадавших – тогда в регионе было принято более 400 000 заявлений от пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, при этом рассмотрено 46 000.
Глава государства поручил проиндексировать размер выплат. Он заявил, что необходимо изучить стоимость капитального ремонта жилья и размер компенсации пострадавшим и изменить эти нормы. Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России также напомнила производителям стройматериалов в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае о недопустимости необоснованного повышения цен из-за паводков. Производителям стройматериалов было предписано довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Текущие действия предприятий будут оцениваться ФАС на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее эксперты «Росгосстраха» подсчитали, что в апреле выплаты по страховым случаям после паводков составили уже около 74 млн рублей. С учетом масштабов паводка уже в 12 регионах страны компания присвоила страховым событиям статус «массового убытка».