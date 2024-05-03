Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 3 млрд рублей

В апреле президент России Владимир Путин во время совещания по устранению ущерба от наводнения отметил, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, сил и средств для ликвидации паводков привлечено достаточно. Президента удивил низкий процент обработанных заявок от пострадавших – тогда в регионе было принято более 400 000 заявлений от пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, при этом рассмотрено 46 000.