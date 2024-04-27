ФАС напомнила о запрете повышения цен на стройматериалы из-за паводков

«Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы в этих регионах. По имеющимся в антимонопольной службе, Минпромторге России и Минстрое России данным основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют», – указано в сообщении ведомства.