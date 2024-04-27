ФАС напомнила о запрете повышения цен на стройматериалы из-за паводков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма производителям стройматериалов в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае о недопустимости необоснованного повышения цен из-за паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.
«Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы в этих регионах. По имеющимся в антимонопольной службе, Минпромторге России и Минстрое России данным основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют», – указано в сообщении ведомства.
Производителям стройматериалов было также предписано довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Текущие действия предприятий будут оцениваться ФАС на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России, самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.