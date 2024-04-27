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ФАС напомнила о запрете повышения цен на стройматериалы из-за паводков

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма производителям стройматериалов в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае о недопустимости необоснованного повышения цен из-за паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

«Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы в этих регионах. По имеющимся в антимонопольной службе, Минпромторге России и Минстрое России данным основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют», – указано в сообщении ведомства.

Производителям стройматериалов было также предписано довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Текущие действия предприятий будут оцениваться ФАС на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России, самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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