Мальдивы запретят въезд на острова гражданам Израиля

Кабинет министров также принял еще четыре решения, связанных с поддержкой палестинского народа. В частности, Мальдивы планируют организовать сбор средств через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и провести общенациональный митинг под лозунгом «Мальдивцы в солидарности с Палестиной».