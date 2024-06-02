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Мальдивы запретят въезд на острова гражданам Израиля

Ведомости

Правительство Мальдивской Республики решило запретить посещать острова гражданам с израильскими паспортами, власти внесут для этого соответствующие поправки в законодательство, сообщает издание Sun.

Такое решение правительство приняло на фоне «растущего возмущения» из-за атак Израиля на сектор Газа. О введении запрета на въезд в страну израильтянам министр внутренних дел Али Ихусан сообщил 2 июня на брифинге.

«Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам», – сказал он.

Кабинет министров также принял еще четыре решения, связанных с поддержкой палестинского народа. В частности, Мальдивы планируют организовать сбор средств через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и провести общенациональный митинг под лозунгом «Мальдивцы в солидарности с Палестиной».

Поправку к закону об иммиграции, запрещающую въезд на острова израильским гражданам, представил в конце мая депутат главной оппозиционной Мальдивской демократической партии (МДП) Микаил Ахмед Насим. Реализация этой меры, как пишет Sun, потребует правовых реформ.

Мальдивы ежегодно посещают более миллиона туристов, из них порядка 15 000 человек приезжают на острова из Израиля, отмечает издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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