Песков: Киев не гнушается никакими информационными подлогами
Хорошо известно, что Киев не гнушается никакими информационными подлогами. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Херсоне может готовиться провокация с инсценировкой гибели мирных жителей при ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре.
Песков напомнил про «операцию» с инсценировкой в Буче и назвал ее абсолютной дезинформацией.
«Ложь, по-русски. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал», – подчеркнул представитель Кремля.
3 июня «РИА Новости» со ссылкой на представителей местного подполья в Херсоне сообщило, что в городе готовится информационная провокация с инсценировкой гибели мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях, для чего в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Их контролирует оперативная группа Главного управления разведки минобороны Украины.
В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминала, что Россия множество раз обращалась в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы до сих пор не получено.