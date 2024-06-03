Песков: Киев не гнушается никакими информационными подлогами

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминала, что Россия множество раз обращалась в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы до сих пор не получено.