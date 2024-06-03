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Песков: Киев не гнушается никакими информационными подлогами

Ведомости

Хорошо известно, что Киев не гнушается никакими информационными подлогами. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Херсоне может готовиться провокация с инсценировкой гибели мирных жителей при ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре.

Песков напомнил про «операцию» с инсценировкой в Буче и назвал ее абсолютной дезинформацией.

«Ложь, по-русски. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал», – подчеркнул представитель Кремля.

3 июня «РИА Новости» со ссылкой на представителей местного подполья в Херсоне сообщило, что в городе готовится информационная провокация с инсценировкой гибели мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях, для чего в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Их контролирует оперативная группа Главного управления разведки минобороны Украины.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминала, что Россия множество раз обращалась в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы до сих пор не получено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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