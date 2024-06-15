Президент Колумбии отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию, и призвал Европу обсудить вопрос прекращения конфликта, а не его продолжения. Об этом он написал в X.
«Швейцарский форум не является свободным форумом для обсуждения путей к миру между Россией и Украиной <...> Я приостанавливаю свою поездку на встречу в Швейцарии и прошу Европу обсудить способы прекращения войны, а не ее продления», – заявил глава государства.
По мнению Петро, выводы на мероприятии «уже предопределены». Политик также заявил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, призвав создать »зону безопасности без ядерного оружия, которая физически отделяет НАТО от России». Он также указал на необходимость уважать русские и украинские народы внутри обеих стран.
Саммит по урегулированию конфликта на Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня, Россию на мероприятие не пригласили. В преддверии конференции президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.