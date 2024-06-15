Премьер Японии заявил о планах ввести санкции против КНР

Меры Токио могут спровоцировать серьезную реакцию со стороны Китая, который уже намекнул на ответные действия, пишет со ссылкой на аналитиков издание South China Morning Post. В частности, Пекин может возобновить запрет на экспорт редкоземельных металлов в Японию, который был введен несколько лет назад. Кисида заявил 13 июня, что Япония продолжает обдумывать санкции не только в отношении Китая, но и Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана, отмечает издание.