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Премьер Японии заявил о планах ввести санкции против КНР

Ведомости

Япония может ввести новые санкции против организаций из третьих стран из-за ситуации на Украине, в том числе против Китая, сообщил японский премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам саммита G7.

«Япония изучает возможность введения нового пакета санкций против организаций, расположенных в третьих странах, включая Китай», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ограничительные меры коснутся компаний и организаций, которые, как пояснил Кисида, якобы помогают Москве обходить западные санкции. 

Меры Токио могут спровоцировать серьезную реакцию со стороны Китая, который уже намекнул на ответные действия, пишет со ссылкой на аналитиков издание South China Morning Post. В частности, Пекин может возобновить запрет на экспорт редкоземельных металлов в Японию, который был введен несколько лет назад. Кисида заявил 13 июня, что Япония продолжает обдумывать санкции не только в отношении Китая, но и Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана, отмечает издание. 

2 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что с февраля 2022 г. Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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