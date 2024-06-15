Премьер Японии заявил о планах ввести санкции против КНР
Япония может ввести новые санкции против организаций из третьих стран из-за ситуации на Украине, в том числе против Китая, сообщил японский премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам саммита G7.
«Япония изучает возможность введения нового пакета санкций против организаций, расположенных в третьих странах, включая Китай», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ограничительные меры коснутся компаний и организаций, которые, как пояснил Кисида, якобы помогают Москве обходить западные санкции.
Меры Токио могут спровоцировать серьезную реакцию со стороны Китая, который уже намекнул на ответные действия, пишет со ссылкой на аналитиков издание South China Morning Post. В частности, Пекин может возобновить запрет на экспорт редкоземельных металлов в Японию, который был введен несколько лет назад. Кисида заявил 13 июня, что Япония продолжает обдумывать санкции не только в отношении Китая, но и Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана, отмечает издание.
2 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что с февраля 2022 г. Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд.