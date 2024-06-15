Харрис: Вашингтон поддерживает Украину для процветания США
Вашингтон поддерживает Украину не ради благотворительности, а для процветания США, заявила вице-президент Камала Харрис в ходе конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.
«Мы поддерживаем Украину не в качестве благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее в сфере наших стратегических интересов. Нашим интересам соответствует поддержание международных правил и норм, таких как суверенитет и территориальная целостность, и международной системы, которую мы помогли создать после Второй мировой войны. Она укрепляет безопасность и процветание Америки», – сказала Харрис.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.