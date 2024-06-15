Харрис: Вашингтон поддерживает Украину для процветания США

«Мы поддерживаем Украину не в качестве благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее в сфере наших стратегических интересов. Нашим интересам соответствует поддержание международных правил и норм, таких как суверенитет и территориальная целостность, и международной системы, которую мы помогли создать после Второй мировой войны. Она укрепляет безопасность и процветание Америки», – сказала Харрис.