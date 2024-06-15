Премьер Италии: разблокировка активов РФ связана с мирными переговорами
Разморозка заблокированных Западом российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7.
«Понятно, что поскольку активы были заморожены из-за санкций и поскольку санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
14 июня страны «большой семерки» (G7) потребовали выплатить ущерб Украине на сумму $486 млрд. Кроме того, агентство AP сообщало, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине и не «прекратит конфликт». Страны G7 также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года. Они будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.
31 января постоянные представители ЕС согласовали первоначальные меры по использованию замороженных активов России для восстановления Украины. 3 февраля газета Financial Times сообщила, что страны G7 планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога. Затем 6 февраля агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников рассказало, что страны «большой семерки» соответствующее предложение не поддержали.
12 февраля совет Евросоюза утвердил постановление, дающее возможность направлять на помощь Украине прибыль от замороженных активов ЦБ РФ.