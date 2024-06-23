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Минздрав сектора Газа сообщил об увеличении числа погибших до 37 598

Ведомости

В секторе Газа погибли 37 598 человека после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

При боевых действиях пострадали 86 032 человека. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи не могут до них добраться из-за обстрелов.

14 июня радикальная палестинская группировка «Хамас» сообщила, что два израильских заложника, удерживаемых группировкой в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по Рафаху.

До этого 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой в октябре 2023 г.

9 июня официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер допустил проведение новой операции по освобождению израильских заложников. По его словам, неизвестно, сколько людей пострадало в результате удара во время операции по освобождению похищенных. Лернер добавил, что с осторожностью относится к любым цифрам, которые озвучивает радикальная группировка. При этом он заметил, что каждая потерянная жизнь мирного жителя в войне – трагедия и результат действий «Хамаса».

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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