Минздрав сектора Газа сообщил об увеличении числа погибших до 37 598
В секторе Газа погибли 37 598 человека после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.
При боевых действиях пострадали 86 032 человека. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи не могут до них добраться из-за обстрелов.
14 июня радикальная палестинская группировка «Хамас» сообщила, что два израильских заложника, удерживаемых группировкой в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по Рафаху.
До этого 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой в октябре 2023 г.
9 июня официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер допустил проведение новой операции по освобождению израильских заложников. По его словам, неизвестно, сколько людей пострадало в результате удара во время операции по освобождению похищенных. Лернер добавил, что с осторожностью относится к любым цифрам, которые озвучивает радикальная группировка. При этом он заметил, что каждая потерянная жизнь мирного жителя в войне – трагедия и результат действий «Хамаса».
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».