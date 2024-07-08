Путин попросил правительство принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

«Так вот, вот этот основной [вычет], который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем», – сказал он.