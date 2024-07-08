Путин попросил правительство принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом он заявил на встрече с семьями – финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
Глава государства отметил, что в России существует несколько налоговых вычетов: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие налоговые вычеты для семей.
«Так вот, вот этот основной [вычет], который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем», – сказал он.
Он призвал кабмин и Госдуму «принять решение в соответствии с интересами российской семьи».
В начале июня правительство внесло в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми. Согласно документу, выплата будет положена для семей с двумя и более детьми, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.
12 июня Путин подписал закон, который продлевает программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 г. Закон продлевает предоставление многодетным семьям выплаты в размере 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил, что программу продлят до 2030 г.
1 июля завершилась программа ипотеки на новостройки с господдержкой. Власти планировали трансформировать ее и сделать более адресной, направленной на наиболее нуждающиеся в жилье слои населения.
Банк России не раз выступал за сворачивание программы из-за того, что она разогрела цены на жилье на первичном рынке, а разница с ценами на вторичном превышает 40%.