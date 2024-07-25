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Пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле в США, где был Нетаньяху

Ведомости

Активисты движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В X они опубликовали видео с личинками, ползающими по столу, вокруг которого стоят флаги США и Израиля.

«Приятного аппетита! <...> Прошлой ночью палестинские протестующие устроили хаос в отеле "Уотергейт", чтобы Нетаньяху, израильским агентам “Моссада” и секретной службе не было покоя, поскольку они продолжают терроризировать наш народ», – написали активисты в соцсети.

New York Post (NYP) со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что у представителей США и Израиля не были согласованы какие-либо мероприятия в конференц-зале. В «Уотергейте» газете подтвердили факт «вторжения насекомых» и подчеркнули, что отель уже продезинфицирован и работает в обычном режиме.

CNN пишет, что Секретная служба изучает сообщения о проникновении протестующих в отель.

22 июля Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы выступить в конгрессе США. На фоне этого по всей стране прошли протесты против боевых действий в секторе Газа. В день выступления Нетаньяху 24 июля активисты стояли с плакатами как снаружи, так и внутри комплекса Капитолия. Израильский премьер резко раскритиковал протесты, обвинив демонстрантов в «поддержке зла».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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