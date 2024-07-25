Пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле в США, где был Нетаньяху

22 июля Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы выступить в конгрессе США. На фоне этого по всей стране прошли протесты против боевых действий в секторе Газа. В день выступления Нетаньяху 24 июля активисты стояли с плакатами как снаружи, так и внутри комплекса Капитолия. Израильский премьер резко раскритиковал протесты, обвинив демонстрантов в «поддержке зла».