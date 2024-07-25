Пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле в США, где был Нетаньяху
Активисты движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В X они опубликовали видео с личинками, ползающими по столу, вокруг которого стоят флаги США и Израиля.
«Приятного аппетита! <...> Прошлой ночью палестинские протестующие устроили хаос в отеле "Уотергейт", чтобы Нетаньяху, израильским агентам “Моссада” и секретной службе не было покоя, поскольку они продолжают терроризировать наш народ», – написали активисты в соцсети.
New York Post (NYP) со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что у представителей США и Израиля не были согласованы какие-либо мероприятия в конференц-зале. В «Уотергейте» газете подтвердили факт «вторжения насекомых» и подчеркнули, что отель уже продезинфицирован и работает в обычном режиме.
22 июля Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы выступить в конгрессе США. На фоне этого по всей стране прошли протесты против боевых действий в секторе Газа. В день выступления Нетаньяху 24 июля активисты стояли с плакатами как снаружи, так и внутри комплекса Капитолия. Израильский премьер резко раскритиковал протесты, обвинив демонстрантов в «поддержке зла».