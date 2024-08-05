Израиль распорядился изъять $26 млн палестинских налоговых фондов
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился наложить арест на 100 млн шекелей ($26 млн) налоговых средств, предназначенных для палестинской администрации, заявив, что они будут использованы для выплаты израильским жертвам терроризма. Об этом пишет Al Arabia.
В заявлении, опубликованном министерством финансов, говорится, что конфискация средств была «частью мер по борьбе с терроризмом».
В заявлении цитируется Смотрич, обвиняющий палестинскую администрацию, которая управляет частью Западного берега, в перенаправлении средств «семьям террористов».
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.