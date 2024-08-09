Ермак: Украина не видит смысла в переговорах с Россией

Президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности к переговорам. 14 июня, накануне мирного саммита в Швейцарии, который прошел без участия России, российский лидер заявил, что обсуждение урегулирования конфликта может быть начато при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими, а также откажется от намерения вступить в НАТО. Киев инициативу отверг. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что страна не планирует участвовать в новом саммите по Украине.