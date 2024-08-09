Ермак: Украина не видит смысла в переговорах с Россией
На сегодняшний день власти Украины не видят смысла в переговорах с Россией. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «Европейской правде».
«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ермак также отметил, на втором мирном саммите по Украине действительно возможно участие представителя России. Украина и другие участники конференции передадут ему согласованный совместный план по реализации «формулы мира».
«Но это не означает начала переговоров с Россией. <…> Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план», – пояснил он.
По словам Ермака, Украина не готова идти на территориальные уступки.
В последнее время Зеленский неоднократно делал заявления насчет мирного урегулирования украинского конфликта. 15 июля он заявлял, что на втором саммите мира в ноябре должны присутствовать представители России. 28 июля президент Украины сообщал, что Киев намерен разработать план действий по достижению мира во взаимодействии с союзниками до конца ноября. 6 августа Зеленский назвал целью Киева подготовку основы для окончания конфликта уже в этом году.
Президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности к переговорам. 14 июня, накануне мирного саммита в Швейцарии, который прошел без участия России, российский лидер заявил, что обсуждение урегулирования конфликта может быть начато при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими, а также откажется от намерения вступить в НАТО. Киев инициативу отверг. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что страна не планирует участвовать в новом саммите по Украине.