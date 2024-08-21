Кадыров показал Путину макет названного в честь президента района в Грозном

Вечером 20 августа Путин прибыл в Чеченскую Республику. В тот же день от посетил еще два северокавказских региона – Кабардино-Балкарию и Северную Осетию – Аланию. В Чечне президент посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Затем он побывал в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе и в новой мечети имени пророка Исы на площади Минутка в Грозном.