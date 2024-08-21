Кадыров показал Путину макет названного в честь президента района в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал президенту России Владимиру Путину макет нового района в Грозном, названного в его честь. Об этом сам Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
«Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики – комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», – отметил глава Чечни.
Он уточнил, что общая площадь строительных работ в республике сейчас превышает 6.3 млрд кв. м.
О планах создать район имени Владимира Путина Кадыров сообщил в середине февраля. Площадь района составит более 200 га. Там построят 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.
Вечером 20 августа Путин прибыл в Чеченскую Республику. В тот же день от посетил еще два северокавказских региона – Кабардино-Балкарию и Северную Осетию – Аланию. В Чечне президент посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Затем он побывал в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе и в новой мечети имени пророка Исы на площади Минутка в Грозном.