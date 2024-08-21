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Кадыров показал Путину макет названного в честь президента района в Грозном

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал президенту России Владимиру Путину макет нового района в Грозном, названного в его честь. Об этом сам Кадыров сообщил в своем Telegram-канале. 

«Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики – комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», – отметил глава Чечни.

Он уточнил, что общая площадь строительных работ в республике сейчас превышает 6.3 млрд кв. м.

О планах создать район имени Владимира Путина Кадыров сообщил в середине февраля. Площадь района составит более 200 га. Там построят 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Вечером 20 августа Путин прибыл в Чеченскую Республику. В тот же день от посетил еще два северокавказских региона – Кабардино-Балкарию и Северную Осетию – Аланию. В Чечне президент посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Затем он побывал в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе и в новой мечети имени пророка Исы на площади Минутка в Грозном. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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