Уолц официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США

Камала Харрис выбрала Уолца в качестве своего «напарника в гонке» 6 августа. В тот же день она официально стала кандидатом от демократов, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. 20 августа делегаты демократической партии на съезде в Чикаго формально проголосовали за утверждение Харрис кандидатом в президенты. Она же символически приняла номинацию.