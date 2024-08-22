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Уолц официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США

Ведомости

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально принял выдвижение на пост вице-президента США от демократов на национальном съезде демократической партии в Чикаго, сообщает CNN.

«Это честь всей моей жизни принять вашу номинацию на пост вице-президента Соединенных Штатов», – сказал Уолц.

Он также поблагодарил действующего вице-президента США, кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис за выдвижение его кандидатом на этот пост и действующего президента США Джо Байдена за «четыре года сильного исторического лидерства».

Камала Харрис выбрала Уолца в качестве своего «напарника в гонке» 6 августа. В тот же день она официально стала кандидатом от демократов, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. 20 августа делегаты демократической партии на съезде в Чикаго формально проголосовали за утверждение Харрис кандидатом в президенты. Она же символически приняла номинацию.

Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Главный соперник Харрис от республиканцев – Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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