Уолц официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально принял выдвижение на пост вице-президента США от демократов на национальном съезде демократической партии в Чикаго, сообщает CNN.
«Это честь всей моей жизни принять вашу номинацию на пост вице-президента Соединенных Штатов», – сказал Уолц.
Он также поблагодарил действующего вице-президента США, кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис за выдвижение его кандидатом на этот пост и действующего президента США Джо Байдена за «четыре года сильного исторического лидерства».
Камала Харрис выбрала Уолца в качестве своего «напарника в гонке» 6 августа. В тот же день она официально стала кандидатом от демократов, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. 20 августа делегаты демократической партии на съезде в Чикаго формально проголосовали за утверждение Харрис кандидатом в президенты. Она же символически приняла номинацию.
Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Главный соперник Харрис от республиканцев – Дональд Трамп.