Дерипаска, Костин и Дмитриев будут представлять Россию в деловом совете АТЭС

В документе указано, что все расходы на перемещения и размещение представителей возьмут на себя направляющие компании. Дерипаска является основателем и председателем наблюдательного совета компании «Базовый элемент», Дмитриев – генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Костин занимает должность президента – председателя правления банка ВТБ.