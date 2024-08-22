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Дерипаска, Костин и Дмитриев будут представлять Россию в деловом совете АТЭС

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил бизнесмена Олега Дерипаску, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и главу ВТБ Андрея Костина представителями РФ в деловом консультативном совете форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на 2025-2027 г., следует из распоряжения главы государства. 

В документе указано, что все расходы на перемещения и размещение представителей возьмут на себя направляющие компании. Дерипаска является основателем и председателем наблюдательного совета компании «Базовый элемент», Дмитриев – генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Костин занимает должность президента – председателя правления банка ВТБ.

Их заместителями в совете форума станут старший вице-президент банка ВТБ Игорь Андрющенко, помощник по международным вопросам председателя набсовета компании «Базовый элемент» Рыбалкин и директор по взаимодействию с государственными и международными организациями РФПИ Шилина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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