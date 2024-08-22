Дерипаска, Костин и Дмитриев будут представлять Россию в деловом совете АТЭС
Президент России Владимир Путин назначил бизнесмена Олега Дерипаску, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и главу ВТБ Андрея Костина представителями РФ в деловом консультативном совете форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на 2025-2027 г., следует из распоряжения главы государства.
В документе указано, что все расходы на перемещения и размещение представителей возьмут на себя направляющие компании. Дерипаска является основателем и председателем наблюдательного совета компании «Базовый элемент», Дмитриев – генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Костин занимает должность президента – председателя правления банка ВТБ.
Их заместителями в совете форума станут старший вице-президент банка ВТБ Игорь Андрющенко, помощник по международным вопросам председателя набсовета компании «Базовый элемент» Рыбалкин и директор по взаимодействию с государственными и международными организациями РФПИ Шилина.