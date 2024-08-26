FT: доходы ведущих оборонных подрядчиков достигнут рекорда к 2026 году

В августе стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.