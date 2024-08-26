FT: доходы ведущих оборонных подрядчиков достигнут рекорда к 2026 году
Доходы ведущих оборонных подрядчиков достигнут рекорда к 2026 г. из-за роста заказов на фоне геополитической напряженности, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогнозы.
По прогнозам Vertical Research Partners, к 2026 г. 15 ведущих оборонных подрядчиков получат $52 млрд. Показатель вдвое превышает совокупный денежных поток на конце 2021 г. Из них пять ведущих подрядчиков оборонной промышленности США получат $26 млрд, что также вдвое превышает показатель 2021 г.
В Европе ожидается, что у лидеров отрасли BAE Systems, Rheinmetall и Saab денежный поток вырастет более чем на 40%. FT отмечает, что отрасль увеличивает доходы из-за эскалации напряженности на Украине, Ближнем Востоке и в Азии.
По последним данным, США выделили почти $13 млрд на производство вооружения в пяти крупнейших оборонных группах страны – Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics. Государство оказывает военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. В Великобритании минобороны выделило 7,6 млрд фунтов стерлингов ($10 млрд) на военную помощь Украине за последние три года.
В августе стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов называл военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.