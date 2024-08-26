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FT: доходы ведущих оборонных подрядчиков достигнут рекорда к 2026 году

Ведомости

Доходы ведущих оборонных подрядчиков достигнут рекорда к 2026 г. из-за роста заказов на фоне геополитической напряженности, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогнозы.

По прогнозам Vertical Research Partners, к 2026 г. 15 ведущих оборонных подрядчиков получат $52 млрд. Показатель вдвое превышает совокупный денежных поток на конце 2021 г. Из них пять ведущих подрядчиков оборонной промышленности США получат $26 млрд, что также вдвое превышает показатель 2021 г.

В Европе ожидается, что у лидеров отрасли BAE Systems, Rheinmetall и Saab денежный поток вырастет более чем на 40%. FT отмечает, что отрасль увеличивает доходы из-за эскалации напряженности на Украине, Ближнем Востоке и в Азии.

По последним данным, США выделили почти $13 млрд на производство вооружения в пяти крупнейших оборонных группах страны – Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics. Государство оказывает военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. В Великобритании минобороны выделило 7,6 млрд фунтов стерлингов ($10 млрд) на военную помощь Украине за последние три года.

В августе стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов называл военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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