Дуда оценил помощь Польши Украине в 3,3% ВВП
Польша предоставила Украине большой объем военной и гуманитарной помощи, потратив на эти цели 3,3% своего ВВП, заявил польский президент Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Zero.
Глава государства оценил расходы Варшавы на поддержку Киева в 100 млрд злотых (более $26 млрд). Более $3,1 млрд из этой суммы приходится именно на военную помощь, подчеркнул он.
«Мы действительно дали Украине много техники по отношению к нашим возможностям. В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная – это около 3,3% нашего ВВП брутто», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).
По его данным, Варшава передала украинским военным почти 400 танков, в том числе танки Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Кроме того, Киев получил бронетранспортеры и боевые машины пехоты, самоходные гаубицы «Krab», ракетные установки, 10 самолетов МиГ-29 и 10 вертолетов.
24 августа стало известно, что Дуда приехал в Киев для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны. Политик во время своего визита подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют польские танки PT-91 Twardy в боевых действиях в Курской области.