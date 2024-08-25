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Дуда оценил помощь Польши Украине в 3,3% ВВП

Ведомости

Польша предоставила Украине большой объем военной и гуманитарной помощи, потратив на эти цели 3,3% своего ВВП, заявил польский президент Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Zero.

Глава государства оценил расходы Варшавы на поддержку Киева в 100 млрд злотых (более $26 млрд). Более $3,1 млрд из этой суммы приходится именно на военную помощь, подчеркнул он.

«Мы действительно дали Украине много техники по отношению к нашим возможностям. В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная – это около 3,3% нашего ВВП брутто», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, Варшава передала украинским военным почти 400 танков, в том числе танки Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. Кроме того, Киев получил бронетранспортеры и боевые машины пехоты, самоходные гаубицы «Krab», ракетные установки, 10 самолетов МиГ-29 и 10 вертолетов.

24 августа стало известно, что Дуда приехал в Киев для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны. Политик во время своего визита подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют польские танки PT-91 Twardy в боевых действиях в Курской области. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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