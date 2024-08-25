Дуда оценил помощь Польши Украине в 3,3% ВВП

«Мы действительно дали Украине много техники по отношению к нашим возможностям. В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная – это около 3,3% нашего ВВП брутто», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).