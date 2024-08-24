Дуда подтвердил участие польских танков в атаке ВСУ на Курскую область

Бои в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения противника в регион. За это время область покинули 133 000 жителей, сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военным удалось вернуть под контроль России курские села Крупец и Мартыновка, а также еще один населенный пункт. 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства, вероятно запущенные произведенной в США системой залпового огня HIMARS, для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области.