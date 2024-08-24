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Дуда подтвердил участие польских танков в атаке ВСУ на Курскую область

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют польские танки в боевых действиях в Курской области, заявил президент Польши Анджей Дуда на торжествах в честь празднования Дня независимости Украины. Его высказывания транслировались Польским телевидением.

«…Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», – сказал Дуда после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским (цитата по «РИА Новости»).

Он также заявил, что Польша продолжит военную и политическую поддержку Украины в «ее стремлении вступить в НАТО и ЕС».

24 августа стало известно, что Дуда приехал в Киев для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны. Его визит не анонсировался.

18 августа министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявлял, что действия ВСУ в Курской области не меняют позицию Запада по борьбе с эскалацией, хотя Киев получает политические выгоды от наступления.

Бои в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения противника в регион. За это время область покинули 133 000 жителей, сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военным удалось вернуть под контроль России курские села Крупец и Мартыновка, а также еще один населенный пункт. 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства, вероятно запущенные произведенной в США системой залпового огня HIMARS, для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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