Дуда подтвердил участие польских танков в атаке ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют польские танки в боевых действиях в Курской области, заявил президент Польши Анджей Дуда на торжествах в честь празднования Дня независимости Украины. Его высказывания транслировались Польским телевидением.
«…Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», – сказал Дуда после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским (цитата по «РИА Новости»).
Он также заявил, что Польша продолжит военную и политическую поддержку Украины в «ее стремлении вступить в НАТО и ЕС».
24 августа стало известно, что Дуда приехал в Киев для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны. Его визит не анонсировался.
18 августа министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявлял, что действия ВСУ в Курской области не меняют позицию Запада по борьбе с эскалацией, хотя Киев получает политические выгоды от наступления.
Бои в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения противника в регион. За это время область покинули 133 000 жителей, сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военным удалось вернуть под контроль России курские села Крупец и Мартыновка, а также еще один населенный пункт. 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства, вероятно запущенные произведенной в США системой залпового огня HIMARS, для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области.